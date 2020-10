Con le discoteche chiuse esplodono i rave party nell’hinterland torinese: 3 in poche settimane (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ultima festa libera la scorsa notte in una fabbrica abbandonata a Settimo, già teatro di un altro rave a fine agosto Leggi su lastampa (Di domenica 11 ottobre 2020) L’ultima festa libera la scorsa notte in una fabbrica abbandonata a Settimo, già teatro di un altroa fine agosto

emietwt : RT @jk_soobin: ma a parte che con my time pensavo stesse in felpa oversize con un microfono e delle foto vecchie dietro e invece no ieri il… - Adrian_in_it : RT @luciodigaetano: Il PD ha perso 6 mesi FONDAMENTALI nei quali comprare vaccini e tamponi con i soldi del Mes, per concentrarsi su discot… - aCherryCloud : RT @jk_soobin: ma a parte che con my time pensavo stesse in felpa oversize con un microfono e delle foto vecchie dietro e invece no ieri il… - gukpoets : RT @jk_soobin: ma a parte che con my time pensavo stesse in felpa oversize con un microfono e delle foto vecchie dietro e invece no ieri il… - ManoloRonzino : @TUTTOJUVE_COM Credo siano gli atleti a non salvaguardarsi. Piantarla con la movida e le discoteche, stare a casa.… -