Carolina Morace, il coming out: 'Amo una donna e ora vogliamo un figlio' (Di domenica 11 ottobre 2020) Carolina Morace, ex bomber della Nazionale femminile di calcio, fa coming out e ammette di amare la 38enne Nicola Jane Williams. 'Amo una donna, l'ho sposata due volte e ora vogliamo un figlio. Come ... Leggi su leggo (Di domenica 11 ottobre 2020), ex bomber della Nazionale femminile di calcio, faout e ammette di amare la 38enne Nicola Jane Williams. 'Amo una, l'ho sposata due volte e oraun. Come ...

HuffPostItalia : Carolina Morace fa coming out: 'Amo Nicola Jane e voglio un figlio da lei' - Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa omofobia» - Corriere : Carolina Morace fa coming out: «Amo una donna, desideriamo un figlio. Nel calcio troppa... - repubblica : Carolina Morace rivela l'amore con Nicola: 'Per chi non ha il coraggio' - prettysavaeg : #NationalComingOutDay #ComingOutDay #NiallActualityFM #FrenchGP #11ottobre #MapOfTheSoulOne_D2 Marquez Cale… -