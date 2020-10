CorriereCitta : Ardea, positivi al Covid-19 (test salivare) il Sindaco Savarese e alcuni membri della Giunta -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea positivi

IlFaroOnline.it

Il sindaco di Ardea Savarese: "E' stata organizzata per domani, 10 ottobre, una sanificazione delle sedi comunali. Tutta la situazione è sotto controllo" ...Massimiliano Borelli, da poco eletto Sindaco di Albano, è risultato positivo al tampone per il Coronavirus. «Ebbene, da un controllo effettuato in queste ore, purtroppo ha beccato anche me! Sono risul ...