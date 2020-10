Antonella Mosetti lite in strada e va su tutte le furie (Di domenica 11 ottobre 2020) Antonella Mosetti è stata paparazzata a Roma durante un’accesa lite in strada con un uomo. Gesticola infuriata e se la prende con un uomo che prima tenta di calmarla, poi saluta e se ne va. Anche lei si allontana in auto con un’amica, rivolgendo un saluto poco elegante al fotografo. A quanto pare la discussione è molta accesa e Antonella è davvero di sé dalla rabbia. La Mosetti parte in auto con un’amica alla guida e solo allora che la Mosetti si accorge del paparazzo lo saluta con un sorriso radioso e con un gesto poco elegante. Leggi su people24.myblog (Di domenica 11 ottobre 2020)è stata paparazzata a Roma durante un’accesaincon un uomo. Gesticola infuriata e se la prende con un uomo che prima tenta di calmarla, poi saluta e se ne va. Anche lei si allontana in auto con un’amica, rivolgendo un saluto poco elegante al fotografo. A quanto pare la discussione è molta accesa eè davvero di sé dalla rabbia. Laparte in auto con un’amica alla guida e solo allora che lasi accorge del paparazzo lo saluta con un sorriso radioso e con un gesto poco elegante.

trash_italiano : VI PREGO MANDATE FEDERICO FASHION STYLE E ANTONELLA MOSETTI ALL'ISOLA. #GFVIP - Sole992 : RT @Giuh_h: Massimodino che accusa Zorzi di essere falso e recitare... Alexa play CIRCO by Antonella Mosetti #GFVIP - Giuh_h : Massimodino che accusa Zorzi di essere falso e recitare... Alexa play CIRCO by Antonella Mosetti #GFVIP - 83LIA83 : RT @MLKVICH: Comunque per risollevare le sorti di questo gf in casa dovrebbe entrare Federico fashion style, Antonella Mosetti, Daniela Del… - MLKVICH : Comunque per risollevare le sorti di questo gf in casa dovrebbe entrare Federico fashion style, Antonella Mosetti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Mosetti Antonella Mosetti perde il controllo di nuovo SoloDonna Antonella Mosetti su tutte le furie, lite in strada e dito medio

Chissà cos'è stato a far arrabbiare così tanto Antonella Mosetti! La showgirl è stata paparazzata a Roma durante un'accesa lite in ...

Antonella Mosetti su tutte le furie: dito medio ai paparazzi

Chi avrà fatto infuriare Antonella Mosetti? I paparazzi hanno paparazzato la showgirl mentre litigava animatamente con un uomo e, a seguire, faceva il dito medio al loro indirizzo. Non si tratta di un ...

Chissà cos'è stato a far arrabbiare così tanto Antonella Mosetti! La showgirl è stata paparazzata a Roma durante un'accesa lite in ...Chi avrà fatto infuriare Antonella Mosetti? I paparazzi hanno paparazzato la showgirl mentre litigava animatamente con un uomo e, a seguire, faceva il dito medio al loro indirizzo. Non si tratta di un ...