AMD annuncia i processori desktop Ryzen 5000 per sfidare il dominio di Intel nel gaming - articolo (Di domenica 11 ottobre 2020) AMD ha ufficializzato i suoi nuovi processori Ryzen, che questa volta mirano a spodestare Intel dal suo trono nel campo gaming grazie alla nuova architettura Zen 3. La formula per riuscire in questa impresa è semplice: velocità single-core molto aumentate, una nuova architettura di complessi a otto core e alcune ingegnose modifiche alla già vincente formula Ryzen. In questo articolo troverete tutto quello che desidererete sapere sui Ryzen 5000.Cominciamo parlando di Zen 3. I design di AMD Zen+ e Zen 2 avevano migliorato le performance single-core riuscendo a ridurre sempre più il gap dell'IPC con Intel, e Zen 3 fa lo stesso ma compiendo il più ampio salto generazionale nell'IPC nella breve storia dei ...

