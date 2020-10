Udinese, annullata l’amichevole con il Pordenone: riscontrata positività al Covid-19 (Di sabato 10 ottobre 2020) Niente più amichevole per l’Udinese di Luca Gotti. La società bianconera ha comunicato che il test match contro il Pordenone, che sarebbe dovuto andare in scena oggi 10 ottobre alle 15, è stato annullato. “Udinese Calcio – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale – comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il Pordenone è annullata, a titolo prudenziale, a causa della riscontrata positività al Covid 19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra Udinese. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Niente più amichevole per l’di Luca Gotti. La società bianconera ha comunicato che il test match contro il, che sarebbe dovuto andare in scena oggi 10 ottobre alle 15, è stato annullato. “Calcio – si legge nella nota pubblicata sul sito ufficiale – comunica che la gara amichevole di questo pomeriggio contro il, a titolo prudenziale, a causa dellapositività al19 di un componente, non calciatore né membro dello staff tecnico, del gruppo squadra. In conseguenza di ciò, come previsto dai regolamenti, tutto il gruppo squadra è stato posto in autoisolamento domiciliare. Il programma degli allenamenti ...

Udinese, un "mercato da 9", parola di Gerolin: "Adesso questa squadra deve puntare all’Europa"

L’ex ds, che conosce a fondo il mondo bianconero, dà un giudizio ottimo sulla nuova rosa. Lusinghiero anche il pensiero su Gotti: «Persona sana, dopo la sosta troverà la quadra» ...

L'ex ds, che conosce a fondo il mondo bianconero, dà un giudizio ottimo sulla nuova rosa. Lusinghiero anche il pensiero su Gotti: «Persona sana, dopo la sosta troverà la quadra» ...