Torna la Nations League | su Rai 1 il doppio impegno dell’Italia | sul 20 i migliori match stranieri

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 10 ottobre 2020) Chiellini La seconda edizione della Uefain primo piano sulle reti Rai e Mediaset. Saranno due i canali che trasmetteranno in chiaro le partite: su Rai 1, come da tradizione, gli impegni dell’Italia, mentre sul 20 iincontri. Si giocano due giornate, concentrate in cinque giorni.in TV: le partite da sabato 10 a mercoledì 14 ottobre 2020 La Uefa2020/2021 è suddivisa in quattro leghe: A, B, C e D. Le prime tre hanno un organico di 16 squadre, suddivise in quattro gruppi da 4; la Lega D vede invece impegnate 7 squadre, suddivise in due gruppi da 4 e da 3. L’Italia appartiene alla Lega A e al Gruppo 1, con Bosnia, Olanda e Polonia. Ecco quali ...