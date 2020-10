Serie A, cala il monte ingaggi rispetto al 2019, ma è il secondo più alto di sempre (Di sabato 10 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport, a chiusura di calciomercato, ha stilato un’analisi in merito al monte ingaggi delle squadre in Serie A. Analisi che ha portato a scoprire come il tetto ingaggi sia calato di circa 72 milioni rispetto al 2019, quando raggiunse il record di 1 miliardo e 360 milioni. rispetto alla passata stagione, il monte ingaggi di tutti i calciatori del massimo campionato ammonta, al lordo, a un miliardo e 288 milioni di euro. E’ comunque il secondo numero più alto di sempre, superando il miliardo e 129 milioni del 2018-19, l’estate di quando arrivò Cristiano Ronaldo alla Juventus. Questo il trend del monte ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport, a chiusura di calciomercato, ha stilato un’analisi in merito aldelle squadre inA. Analisi che ha portato a scoprire come il tettosiato di circa 72 milionial, quando raggiunse il record di 1 miliardo e 360 milioni.alla passata stagione, ildi tutti i calciatori del massimo campionato ammonta, al lordo, a un miliardo e 288 milioni di euro. E’ comunque ilnumero piùdi, superando il miliardo e 129 milioni del 2018-19, l’estate di quando arrivò Cristiano Ronaldo alla Juventus. Questo il trend del...

