Rally, tragedia in Portogallo: muore copilota 21enne (Di sabato 10 ottobre 2020) Una vera e propria tragedia sconvolge il mondo del Rally. In Portogallo ha infatti perso la vita la 21enne spagnola Laura Salvo, copilota rimasta vittima di un incidente durante una prova speciale. La Peugeot 208 guidata dal pilota Miguel Socias è uscita di strada, andando a colpire con violenza un albero proprio sul lato destro della navigatrice. I soccorsi sono prontamente intervenuti ma non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo della giovane iberica. Anche Socias è stato trasportato in ospedale, ma non è in pericolo di vita. La corsa è stata immediatamente sospesa.

