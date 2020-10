Platini: «Pirlo Juventus? Gli chiederei di vincere» (Di sabato 10 ottobre 2020) Michel Platini, ex calciatore della Juventus e presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare di Andrea Pirlo Michel Platini, ex calciatore della Juventus e presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare del nuovo ruolo di Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. «Cosa chiediamo a Pirlo? Io chiederei di vincere le gare. Lui era buono sul campo, Agnelli ha capito chi era buono in campo e gli si chiede di vincere le gare. E non ha bisogno di avere diplomi o 20 anni di professionalità di Coverciano per vincere la gara». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Michel, ex calciatore dellae presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare di AndreaMichel, ex calciatore dellae presidente della FIFA, è intervenuto durante il Festival dello Sport per parlare del nuovo ruolo di Andreasulla panchina bianconera. «Cosa chiediamo a? Iodile gare. Lui era buono sul campo, Agnelli ha capito chi era buono in campo e gli si chiede dile gare. E non ha bisogno di avere diplomi o 20 anni di professionalità di Coverciano perla gara». Leggi su Calcionews24.com

