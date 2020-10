Pavimenti industriali | guida alla scelta

Ultime Notizie dalla rete : Pavimenti industriali

Il Giornale della Logistica

09/10/2020 - Fare impresa nel 2020 è sempre più un’impresa eroica. La stagnazione economica e gli ostacoli burocratici e amministrativi – mali oramai consolidati che affliggono il sistema Italia da an ...In zona di ampio passaggio proponiamo in affitto un ufficio di 250 mq attualmente suddiviso in 7 locali, più 2 bagni. Il pavimento tutto in marmo, è stato ...