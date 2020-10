Nuovo Dpcm, ideona del governo: vietato sostare in piedi di fronte a bar e ristoranti (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott – Il Nuovo Dpcm ancora non c’è, verrà firmato dal premier Giuseppe Conte il 15 ottobre. Iniziano però a circolare tutte le ipotesi al vaglio del governo, che di fronte all’aumento dei contagi (dovuto anche all’incremento dei tamponi) verificatosi negli ultimi giorni, sta andando nel pallone. Dopo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, adesso i giallofucsia starebbero pensando di introdurre il divieto di sostare in piedi di fronte a bar, locali e ristoranti. Non solo, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, il governo vorrebbe vietare pure ai gruppi di giovani di sostare nei parchi o in altri luoghi all’aperto. Insomma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 ottobre 2020) Roma, 10 ott – Ilancora non c’è, verrà firmato dal premier Giuseppe Conte il 15 ottobre. Iniziano però a circolare tutte le ipotesi al vaglio del, che diall’aumento dei contagi (dovuto anche all’incremento dei tamponi) verificatosi negli ultimi giorni, sta andando nel pallone. Dopo l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, adesso i giallofucsia starebbero pensando di introdurre il divieto diindia bar, locali e. Non solo, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, ilvorrebbe vietare pure ai gruppi di giovani dinei parchi o in altri luoghi all’aperto. Insomma ...

