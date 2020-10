Juventus, Sacchi: “Sarri sulla panchina della Juve? Un suicidio” (Di sabato 10 ottobre 2020) Non è stata una stagione semplice per Maurizio Sarri, quella trascorsa in veste di allenatore della Juventus. Esperienza iniziata male, quando nel mese di agosto 2019 era stato colpito da una brutta broncopolmonite, che lo aveva costretto a rimanere lontano dal campo di allenamento per un po’ di tempo. Inoltre, il suo rapporto con lo spogliatoio non sarebbe mai stato idilliaco, in quanto avrebbe avuto parecchie discussioni con i cosiddetti senatori della Juventus. L’ex tecnico del Napoli sarebbe stato ingaggiato dalla Vecchia Signora in modo tale che portasse il calcio spumeggiante che lo aveva reso famoso sulla panchina dei partenopei. Ma il “bel gioco” tanto desiderato dai vertici bianconeri non si sarebbe mai ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Non è stata una stagione semplice per Maurizio Sarri, quella trascorsa in veste di allenatore. Esperienza iniziata male, quando nel mese di agosto 2019 era stato colpito da una brutta broncopolmonite, che lo aveva costretto a rimanere lontano dal campo di allenamento per un po’ di tempo. Inoltre, il suo rapporto con lo spogliatoio non sarebbe mai stato idilliaco, in quanto avrebbe avuto parecchie discussioni con i cosiddetti senatori. L’ex tecnico del Napoli sarebbe stato ingaggiato dalla Vecchia Signora in modo tale che portasse il calcio spumeggiante che lo aveva reso famosodei partenopei. Ma il “bel gioco” tanto desiderato dai vertici bianconeri non si sarebbe mai ...

