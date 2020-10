Juventus-Napoli, membro del Cts Braconaro: “Impedire una trasferta è nei poteri di una Asl” (Di sabato 10 ottobre 2020) “Nella circolare del 18 giugno veniva ribadito il loro ruolo di sorveglianza, per cui impedire una trasferta è nei poteri di una ASL“. Queste le dichiarazioni di Francesco Braconaro, membro del Comitato tecnico-scientifico della FIGC, in merito al caso Juventus-Napoli. “Ma il Governatore De Luca – ha proseguito ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli – dice una cosa errata quando parla di protocollo procurato visto che il protocollo della FIGC è stato validato dal Cts e dal Ministero della Salute. Con tutto il rispetto per De Luca, questo protocollo ha permesso al campionato di iniziare e terminare l’anno scorso dopo il lockdown”. Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) “Nella circolare del 18 giugno veniva ribadito il loro ruolo di sorveglianza, per cui impedire unaè neidi una ASL“. Queste le dichiarazioni di Francescodel Comitato tecnico-scientifico della FIGC, in merito al caso. “Ma il Governatore De Luca – ha proseguito ai microfoni di Radio Kiss Kiss– dice una cosa errata quando parla di protocollo procurato visto che il protocollo della FIGC è stato validato dal Cts e dal Ministero della Salute. Con tutto il rispetto per De Luca, questo protocollo ha permesso al campionato di iniziare e terminare l’anno scorso dopo il lockdown”.

