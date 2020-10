GF Vip, quanto costa l’abito sexy indossato in diretta da Elisabetta Gregoraci (Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora una volta Elisabetta Gregoraci è stata tra i protagonisti assoluti della nuova diretta del GF Vip. Venerdì sera, nel corso della ottava puntata, Alfonso Signorini ha infatti dedicato ampio spazio al feeling nato nella Casa tra la showgirl e conduttrice e Pierpaolo Pretelli e per l’ex Velino di Striscia non è arrivata una buona notizia. Quando infatti il conduttore lo ha invitato a chiarire in diretta con Elisabetta, lei ha gelato tutti quelli che già sentivano odore di gossip: “Io e PIerpaolo siamo amici speciali, ma non c’è niente di più”. Poi Pierpaolo le ha chiesto chi fosse il mittente di quel messaggio romantico arrivato a sorpresa con un aereo sopra la Casa e lei: “Fuori dalla casa ci sono persone che mi pensano e io ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 ottobre 2020) Ancora una voltaè stata tra i protagonisti assoluti della nuovadel GF Vip. Venerdì sera, nel corso della ottava puntata, Alfonso Signorini ha infatti dedicato ampio spazio al feeling nato nella Casa tra la showgirl e conduttrice e Pierpaolo Pretelli e per l’ex Velino di Striscia non è arrivata una buona notizia. Quando infatti il conduttore lo ha invitato a chiarire incon, lei ha gelato tutti quelli che già sentivano odore di gossip: “Io e PIerpaolo siamo amici speciali, ma non c’è niente di più”. Poi Pierpaolo le ha chiesto chi fosse il mittente di quel messaggio romantico arrivato a sorpresa con un aereo sopra la Casa e lei: “Fuori dalla casa ci sono persone che mi pensano e io ...

