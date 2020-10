Georgie Henley | «Quando non riuscivo a scrollarmi Narnia di dosso»

Leggi su vanityfair

(Di sabato 10 ottobre 2020) Se gli occhi della ragazza che vedete nell’immagine qui sopra vi dicono qualcosa è perché molto probabilmente vi siete imbattuti in almeno uno dei tre film delle Cronache di Narnia. Lei è Georgie Henley e nella saga targata Disney vestiva i panni di Lucy, la più piccola dei fratelli Pevensie, la prima a varcare la soglia dell’armadio e a scoprire l’esistenza del magico mondo creato dalla penna di C.S. Lewis. All’epoca era un bambina e fa uno strano effetto ritrovarla oggi, quindici anni dopo, nei panni di Margherita Tudor in The Spanish Princess, la miniserie tratta dal romanzo storico di Philippa Gregory che sarà disponibile sulla piattaforma StarzPlay dall’11 ottobre. Gli episodi, che seguono quelli di The White Queen e di The White Princess, vedono Henley recitare per la prima volta nel ruolo di un personaggio realmente esistito: «Maggie ha avuto una vita pazzesca, le sono successe molte cose ed è stato importante per me approfondire la sua persona facendo delle ricerche su di lei. Prima non ne avevo mai sentito parlare. Non sapevo che Enrico VIII avesse una sorella, e pensavo che la stessa cosa sarebbe valsa per le altre persone» rivela Georgie in collegamento su Zoom, gentile e con tante storie da raccontare. https://www.youtube.com/watch?v=acP88BYkwmE