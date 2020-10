Frosinone | bimbo di 10 anni muore investito da un trattore

(Di sabato 10 ottobre 2020). Un bambino è morto schiacciato da unche lo ha travolto in pieno. E’ successo a Sgurgola, in provincia di. Il piccolo, di 10, stava studiando con gli amichetti quando il mezzo agricolo lo hanon lasciandogli scampo. Il piccolo è morto sotto gli occhi terrorizzati dei suoi amici, che per fortuna sono … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CorriereCitta : Tragedia in Ciociaria: bimbo di 10 anni muore schiacciato da un trattore -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone bimbo

Sgurgola, piccolo centro in provincia di Frosinone, è in lutto per la drammatica morte di un bambino di dieci anni, Mario Graziani, travolto e ucciso da un trattore che si è sfrenato. Il piccolo stava ...Stava studiando in giardino a casa di un amico quando all'improvviso il mezzo agricolo si è sfrenato e lo ha schiacciato. Una tragedia che ha sconvolto tutti ...