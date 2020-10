F.1, GP Eifel - Prima fila tutta Mercedes, Bottas in pole (Di sabato 10 ottobre 2020) La Mercedes ha monopolizzato la Prima fila del Gran Premio dell'Eifel, undicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Valtteri Bottas ha conquistato la pole position, fermando il cronometro sull'1:25.269. Il finlandese della Mercedes ha strappato la partenza al palo al sei volte campione del mondo e compagno di squadra, Lewis Hamilton, staccato di due decimi e mezzo. In seconda fila, domani, si schiereranno la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc.Le parole dei protagonisti. Valtteri Bottas ha dato un colpo di reni finale per conquistare la pole position del GP al Nurburgring. Una volta sceso dalla vettura, ha detto: "Quando riesci a fare il giro perfetto all'ultimo tentativo è sempre ... Leggi su quattroruote (Di sabato 10 ottobre 2020) Laha monopolizzato ladel Gran Premio dell', undicesima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Valtteriha conquistato laposition, fermando il cronometro sull'1:25.269. Il finlandese dellaha strappato la partenza al palo al sei volte campione del mondo e compagno di squadra, Lewis Hamilton, staccato di due decimi e mezzo. In seconda, domani, si schiereranno la Red Bull di Max Verstappen e la Ferrari di Charles Leclerc.Le parole dei protagonisti. Valtteriha dato un colpo di reni finale per conquistare laposition del GP al Nurburgring. Una volta sceso dalla vettura, ha detto: "Quando riesci a fare il giro perfetto all'ultimo tentativo è sempre ...

