Dayane Mello non sente sua figlia al GF Vip. Problemi con l'ex Stefano Sala? (Di sabato 10 ottobre 2020) La modella brasiliana non ha ricevuto la telefonata di sua figlia Dayane Mello è l'unica che al Grande Fratello non ha ancora sentito la sua piccola Sofia. Ieri infatti nel corso dell'ottava puntata sono stati mandati in onda i video delle telefonate intercorse tra gli altri concorrenti della Casa e i loro familiari ma è mancato il video di Dayane e l'assenza è stata notata da tutti. Lei ne ha parlato con Alfonso Signorini che le ha spiegato che non dipende dal programma. Dayane allora si è rassegnata accettando la questione affrontata con il conduttore ma a fine puntata è scoppiata a piangere. Pare che dietro l'assenza della telefonata ci sia il presunto risentimento dell'ex della modella brasiliana. View this post on ...

