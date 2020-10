Bus elettrici e guai con l’appalto. Carretta: “Ennesimo caso grottesco, la sindaca riferisca” (Di sabato 10 ottobre 2020) Qualcosa non torna nella vicenda dei bus elettrici che dalla prossima primavera avrebbero dovuto rimpolpare la flotta di Gtt ma che a quanto pare non arriveranno per tempo visto che per irregolarità nella gara di appalto è stato tutto bloccato. Non torna soprattutto il fatto che a quanto pare nessun in Comune sapesse delle irregolarità nella documentazione di uno dei soggetti partecipanti, tanto che la stessa sindaca vantava l’arrivo dei nuovi mezzi. Per questo Mimmo Carretta, consigliere Pd, fa sapere che sono state chieste comunicazioni in aula sulla vicenda. “Un destino cinico e baro o l’ultimo caso di incompetenza? – si chiede il Dem – Come può la sindaca, infatti, annunciare 48 ore fa l’arrivo di mezzi pubblici ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 10 ottobre 2020) Qualcosa non torna nella vicenda dei busche dalla prossima primavera avrebbero dovuto rimpolpare la flotta di Gtt ma che a quanto pare non arriveranno per tempo visto che per irregolarità nella gara di appalto è stato tutto bloccato. Non torna soprattutto il fatto che a quanto pare nessun in Comune sapesse delle irregolarità nella documentazione di uno dei soggetti partecipanti, tanto che la stessavantava l’arrivo dei nuovi mezzi. Per questo Mimmo, consigliere Pd, fa sapere che sono state chieste comunicazioni in aula sulla vicenda. “Un destino cinico e baro o l’ultimodi incompetenza? – si chiede il Dem – Come può la, infatti, annunciare 48 ore fa l’arrivo di mezzi pubblici ...

La nuova linea 100 sarà infatti effettuata da minibus elettrici. Scrive il Comune di Roma ... Il percorso della linea 100 I bus navetta avranno un capolinea unico in via di Porta Pinciana e ...

«Parte la terza linea bus elettrica per Roma. Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapidità, anche solo per raggiungere le vie dello shopping, avrà a disposizione ...

La nuova linea 100 sarà infatti effettuata da minibus elettrici. Scrive il Comune di Roma ... Il percorso della linea 100 I bus navetta avranno un capolinea unico in via di Porta Pinciana e ...«Parte la terza linea bus elettrica per Roma. Da lunedì 12 ottobre chi vuole spostarsi in centro con facilità e rapidità, anche solo per raggiungere le vie dello shopping, avrà a disposizione ...