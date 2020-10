Basket | Supercoppa A2 2020 | Forlì e Verona partono col piede giusto

Leggi su sportface

(Di sabato 10 ottobre 2020) E’ partita quest’oggi laA2, con due partite in programma. Si parte dal debutto vincente della Unieuro Forlì, che passa nel finale sul difficile campo della OraSì Ravenna per 73-77. La partita si decide nell’ultimo periodo, vinto da Forlì per 14-27. Ravenna si fa sotto nel finale, ma Aristide Landi non trema in lunetta nel finale: per lui 14 punti e 6 rimbalzi. Tra gli uomini di coach Dell’Agnello da segnalare anche le prove di Erik Rush (14+5+2 assist) e Yancarlos Rodriguez (13+5 falli subiti). Per i padroni di casa non bastano i 23 punti con 5 rimbalzi, 2 assist e 2 rubate di Ra’shad James, bene anche Alberto Chiumenti con 10 punti e 9 rimbalzi. Nell’altra partita disputata la Tezenisha superato l’Agribertocchi Orzinuovi col punteggio di 95-77. ...