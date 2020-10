Alessandra Mussolini: Ballando 10 ottobre 2020 (video e gallery) (Di sabato 10 ottobre 2020) La quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020 di stasera, 10 ottobre, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politica Alessandra Mussolini e dal noto ballerino Maykel Fonts, sempre più in sintonia. La coppia ha ballato un Feestyle Veloce sulle note di Non sono una signora, di Loredana Bertè. Alessandra Mussolini: i voti a Ballando La coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Come sempre la giuria ha avuto delle difficoltà nel dare un giudizio obiettivo alla Mussolini, ma ... Leggi su ascoltitv (Di sabato 10 ottobre 2020) La quarta puntata dicon le Stelledi stasera, 10, in onda su Rai1, ha mostrato anche la coppia formata dalla politicae dal noto ballerino Maykel Fonts, sempre più in sintonia. La coppia ha ballato un Feestyle Veloce sulle note di Non sono una signora, di Loredana Bertè.: i voti aLa coppia è stata giudicata dalla giuria – separata dal plexiglas – formata dalla ballerina e coreografa Carolyn Smith, dal conduttore televisivo Fabio Canino, dai giornalisti Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e dallo stilista Guillermo Mariotto. Come sempre la giuria ha avuto delle difficoltà nel dare un giudizio obiettivo alla, ma ...

