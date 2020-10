Xbox Series X meglio di PS5? 'Più potente e meglio progettata ma mancano i giochi' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il video teardown di Sony che ha mostrato in anteprima mondiale cosa si cela all'interno di PlayStation 5, in molti hanno parlato delle differenze tra la console next-gen di Sony e Xbox Series X.A tal proposito su Twitter, Tom Warren, giornalista di The Verge, ha detto la sua sulle console di Microsoft e Sony. Se da una parte Warren elogia Xbox Series X in quanto console Più potente e progettata meglio rispetto a PlayStation 5, dall'altra il giornalista afferma che comunque manca una cosa fondamentale, ovvero i giochi next-gen."È giusto dire che Microsoft è riuscita a progettare una console Più potente all'interno di un design Più ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020) Dopo il video teardown di Sony che ha mostrato in anteprima mondiale cosa si cela all'interno di PlayStation 5, in molti hanno parlato delle differenze tra la console next-gen di Sony eX.A tal proposito su Twitter, Tom Warren, giornalista di The Verge, ha detto la sua sulle console di Microsoft e Sony. Se da una parte Warren elogiaX in quanto consolerispetto a PlayStation 5, dall'altra il giornalista afferma che comunque manca una cosa fondamentale, ovvero inext-gen."È giusto dire che Microsoft è riuscita a progettare una consoleall'interno di un design; ...

