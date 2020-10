Uomini e Donne, Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietropoli si sono lasciati: l’annuncio social (Di venerdì 9 ottobre 2020) È finita la storia d’amore, nata a Uomini e Donne solo pochi mesi fa, tra Cecilia Zagarrigo e Carlo Pietrpoli. L’annuncio è stato dato da entrambi, dove sui social hanno voluto ammettere ai fan che la loro relazione è terminata. Cecilia in lacrime annuncia la fine della storia con Carlo Cecilia e Carlo si erano conosciuti a Uomini e Donne durante la scorsa stagione. Nonostante un periodo di lontananza forzato a causa del lockdown, alla fine il tronista aveva scelto la Zagarrigo a maggio. Dopo alcuni mesi molto felici, come traspariva dalle loro foto, anche per questa coppia di Uomini e Donne è ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) È finita la storia d’amore, nata asolo pochi mesi fa, traPietrpoli. L’annuncio è stato dato da entrambi, dove suihanno voluto ammettere ai fan che la loro relazione è terminata.in lacrime annuncia la fine della storia consi erano conosciuti adurante la scorsa stagione. Nonostante un periodo di lontananza forzato a causa del lockdown, alla fine il tronista aveva scelto laa maggio. Dopo alcuni mesi molto felici, come traspariva dalle loro foto, anche per questa coppia diè ...

