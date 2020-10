Scuola | Bertolaso | “Banchi con rotelle pericolosissimi in territori sismici”

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “I banchi con lesononeialtamente sismici come la Sicilia“: a dirlo Guido, gia’ direttore della Protezione civile, in occasione del forum “Meridiano Sanita’ Sicilia” a Catania. L’esperto di emergenza ha duramente attaccato la scelta del governo di predisporre nelle scuole questo tipo di banchi, ricordando un episodio del terremoto di Santa Venerina (Catania) del 2002 “quando molti bambini si salvarono grazie all’invito delle maestre di proteggersi sotto i banchi in classe”.ha poi lamentato “il grave ritardo sul Piano delle Terapie Intensive che ha scontato rinvii”, mostrando alla platea alcuni titoli di giornali e agenzie che ‘sembravano’ di marzo e aprile ...

