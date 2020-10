Salerno | sindacati chiedono screening per dipendenti società partecipate Comune

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Sono circa 2mila i lavoratori e le lavoratrici delle otto societàdeldiPulita,Solidale,Mobilità,Holding,Sistemi, Sinergia,Energia Distribuzioni e Sev Iren – per i quali Fp, Filt, Filctem Cgila Palazzo di Città di sottoporre asierologico. Come avvenuto in questi giorni per lo staff del primo cittadino e per idella sede di via Roma, i segretari generali delle tre categorie – Antonio Capezzuto, Gerardo Arpino e Antonio ...