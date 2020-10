Roma Metropolitane, Uilt Lazio: mobilitazione contro 29 esuberi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Roma – “Un anno fa, tra le proteste del sindacato, gli inaccettabili fatti del 1 ottobre 2019 quando lavoratrici e lavoratori riuniti in presidio pacifico per opporsi alla messa in liquidazione dell’azienda furono caricati dalla polizia, veniva insensatamente messa in liquidazione Roma Metropolitane l’unica tecnostruttura Romana per la progettazione, l’ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita’”. Cosi’ in una nota congiunta il Segretario Generale Uilt Lazio Maurizio Lago e il Segretario Regionale Uilt Lazio Alessandro Bonfigli. “In data odierna l’incontro tenuto con il liquidatore non ha prodotto alcun risultato se non la conferma di quanto ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 9 ottobre 2020)– “Un anno fa, tra le proteste del sindacato, gli inaccettabili fatti del 1 ottobre 2019 quando lavoratrici e lavoratori riuniti in presidio pacifico per opporsi alla messa in liquidazione dell’azienda furono caricati dalla polizia, veniva insensatamente messa in liquidazionel’unica tecnostrutturana per la progettazione, l’ammodernamento e la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita’”. Cosi’ in una nota congiunta il Segretario GeneraleMaurizio Lago e il Segretario RegionaleAlessandro Bonfigli. “In data odierna l’intenuto con il liquidatore non ha prodotto alcun risultato se non la conferma di quanto ...

79_Alessio : RT @romatoday: Roma Metropolitane, 29 dipendenti verso il licenziamento: 'Ennesima bomba sui lavoratori, Comune grande assente' https://t.c… - romatoday : Roma Metropolitane, 29 dipendenti verso il licenziamento: 'Ennesima bomba sui lavoratori, Comune grande assente' - PaeseRoma : Roma, Rossi – Piconi (Ugl): “Su Roma Metropolitane comune senza strategia, liquida e non pensa ai lavoratori” - Ile2S : RT @emchella: @GuidoCrosetto Un motivo in più per chiudere le regioni e ridare potere alle Province o città metropolitane come chiamano R… - PaeseRoma : Roma, Rossi – Piconi (Ugl): “Su Roma Metropolitane comune senza strategia, liquida e non pensa ai laoratori” -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Metropolitane Roma Metropolitane, 29 dipendenti verso il licenziamento: "Ennesima bomba sui lavoratori, Comune grande assente" RomaToday Immobile commerciale con lavatrice in vendita Roma

Rif: cc via caffaro 21 - 70 mq. Locazione turistica a garbatella a 50 mq dalla metro b. Bellissima struttura. Quinto piano con ascensore composta da ingresso, ...

Reggio Calabria: Gianmarco Oliveri nuovo coordinatore provinciale della Città Metropolitana di Italia Viva

Reggio Calabria: Gianmarco Oliveri nuovo coordinatore provinciale della Città Metropolitana di Italia Viva. Chiriatti: "una nomina meritocratica che arriva direttamente dal nostro Presidente Nazionale ...

Rif: cc via caffaro 21 - 70 mq. Locazione turistica a garbatella a 50 mq dalla metro b. Bellissima struttura. Quinto piano con ascensore composta da ingresso, ...Reggio Calabria: Gianmarco Oliveri nuovo coordinatore provinciale della Città Metropolitana di Italia Viva. Chiriatti: "una nomina meritocratica che arriva direttamente dal nostro Presidente Nazionale ...