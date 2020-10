Pordenone | ufficiale il rinnovo di Bindi

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Con un comunicato, ilcomunica di aver prolungato di un anno il contratto del portiere Giacomo. Firmato un accordo fino al giugno 2022. Questo il comunicatoe le parole del calciatore: “IlCalcio comunica di aver prolungato di una stagione il contratto del portiere Giacomo. Il nuovo accordo scadrà nel giugno 2022.ha difeso la porta neroverde in C e in B. Nella sua prima stagione con il, la trionfale 2018/19, è stato assoluto protagonista della vittoria del campionato di Serie C e della Supercoppa. In totale conta 49 presenze con la maglia dei ramarri. «Sono soddisfatto del riconoscimento e della fiducia che la società mi ha ...