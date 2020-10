Peeping Tom cosa significa? Ecco il significato di questa espressione inglese (Di venerdì 9 ottobre 2020) Peeping Tom: cosa significa questa espressione inglese? Equivale all’italiano ‘guardone’ e nasce da una leggenda inglese secondo la quale un giovane diventa cieco dopo aver spiato Lady Godiva mentre era nuda. Il ragazzo, Tom appunto, perse la vista dopo averla guardata, stupito, completamente nuda mentre protestava nuda contro una tassa imposta dal marito. La scopofilia, o, se si preferisce, il voyeurismo sarebbe all’origine di gran parte della narrativa e, ovviamente, del cinema. … Il voyeur non tanto spia l’oggetto quanto il suo movimento cioè il suo comportamento. Per giunta questo comportamento deve essere strettamente privato cioè quale a nessuno, a meno di essere scopofilo, può avvenire di spiarlo senza la ... Leggi su aciclico (Di venerdì 9 ottobre 2020)Tom:? Equivale all’italiano ‘guardone’ e nasce da una leggendasecondo la quale un giovane diventa cieco dopo aver spiato Lady Godiva mentre era nuda. Il ragazzo, Tom appunto, perse la vista dopo averla guardata, stupito, completamente nuda mentre protestava nuda contro una tassa imposta dal marito. La scopofilia, o, se si preferisce, il voyeurismo sarebbe all’origine di gran parte della narrativa e, ovviamente, del cinema. … Il voyeur non tanto spia l’oggetto quanto il suo movimento cioè il suo comportamento. Per giunta questo comportamento deve essere strettamente privato cioè quale a nessuno, a meno di essere scopofilo, può avvenire di spiarlo senza la ...

L'espressione Peeping Tom è molto famosa in Gran Bretagna e il suo curiosissimo significato è ovviamente tutto un dire.

Peeping Tom, l'origine dell'espressione inglese

Secondo la tradizione l’espressione inglese peeping Tom, cioè guardone, ha origine dalla leggenda di un giovane che restò cieco per aver sbirciato nella sua nudità Lady Godiva. Nata tra il X e l'XI se ...

