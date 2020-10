"Non esiste un caso Campania ma un caso Napoli che trascina tutta la regione" (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta non esclude che si possa tornare in lockdown nelle regioni del Sud e del Centro-Sud, dopo il picco dei contagi registrato soprattutto in Campania che con 757 nuovi positivi al virus Sars-Cov-2, resta la regione italiana col maggior numero di nuovi casi. Seppure parziale, la Campania potrebbe dover affrontare nuove misure, tra cui quella temuta della chiusura, seppure parziale, di alcuni luoghi. Su Open Cartabellotta dichiaraChiusure di interi condomini, quartieri, regioni o settori di attività, se necessario. Il governo, però, dovrebbe intervenire il prima possibile sui trasporti pubblici, incubatore naturale del virus.Le regioni del Sud e del Centro-Sud, come Campania, Sicilia o Puglia, hanno numeri più alti di quelli della prima ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta non esclude che si possa tornare in lockdown nelle regioni del Sud e del Centro-Sud, dopo il picco dei contagi registrato soprattutto inche con 757 nuovi positivi al virus Sars-Cov-2, resta laitaliana col maggior numero di nuovi casi. Seppure parziale, lapotrebbe dover affrontare nuove misure, tra cui quella temuta della chiusura, seppure parziale, di alcuni luoghi. Su Open Cartabellotta dichiaraChiusure di interi condomini, quartieri, regioni o settori di attività, se necessario. Il governo, però, dovrebbe intervenire il prima possibile sui trasporti pubblici, incubatore naturale del virus.Le regioni del Sud e del Centro-Sud, come, Sicilia o Puglia, hanno numeri più alti di quelli della prima ...

