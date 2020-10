Milano, “Il caos dentro” è la mostra in onore di Frida (Di venerdì 9 ottobre 2020) Milano rende omaggio a Frida Kahlo con una mostra: “Frida, il caos dentro“. La mostra vuole essere un viaggio dentro la vita della onirica ed eccentrica artista, che passò alla storia per i suoi ideali rivoluzionari e per la consapevolezza del valore della figura femminile. Un viaggio dentro le tappe della sua esistenza, tra i giocattoli tradizionali e i suoi abiti colorati. Ma anche la spiritualità, il rapporto enigmatico con Diego Rivera, il dolore, la malattia. Frida è stata fonte di ispirazione per numerosi stilisti, da Kenzo a Moschino, da Ferragamo a Givenchy. Icona di stile indiscussa, tanto da spingere Vogue Messico a darle una copertina, a 30 anni dalla sua morte. La mostra si chiude con una ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 9 ottobre 2020)rende omaggio aKahlo con una: “, ildentro“. Lavuole essere un viaggio dentro la vita della onirica ed eccentrica artista, che passò alla storia per i suoi ideali rivoluzionari e per la consapevolezza del valore della figura femminile. Un viaggio dentro le tappe della sua esistenza, tra i giocattoli tradizionali e i suoi abiti colorati. Ma anche la spiritualità, il rapporto enigmatico con Diego Rivera, il dolore, la malattia.è stata fonte di ispirazione per numerosi stilisti, da Kenzo a Moschino, da Ferragamo a Givenchy. Icona di stile indiscussa, tanto da spingere Vogue Messico a darle una copertina, a 30 anni dalla sua morte. Lasi chiude con una ...

