Microsoft consente ai suoi dipendenti di scegliere lo smartworking permanentemente (Di venerdì 9 ottobre 2020) Microsoft consente ai suoi dipendenti di lavorare da casa in modo permanente. Sebbene la stragrande maggioranza dei dipendenti Microsoft stia ancora lavorando da casa durante la pandemia in corso, il produttore di software ha svelato internamente delle linee guida sul "posto di lavoro ibrido" per consentire una flessibilità molto maggiore una volta che gli uffici negli Stati Uniti riapriranno. Microsoft consentirà ora ai dipendenti di lavorare da casa liberamente per meno del 50% della loro settimana lavorativa o ai manager di approvare il lavoro da remoto. I dipendenti che optano per l'opzione di lavoro remoto permanente rinunceranno allo spazio ufficio assegnato, ma avranno comunque la possibilità di utilizzare lo ...

La società americana ha diffuso internamente linee guida che prevedono un lavoro "ibrido". I dipendenti potranno accedere a un piano che ...

secondo l' antitrust USA che indaga su Apple, Amazon, Facebook e google, Microsoft è l'unico adulto nella stanza ...

