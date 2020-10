Mara Venier | colpo grosso per Domenica In | l’ospite più atteso

(Di venerdì 9 ottobre 2020)porta in Rai un ospite davvero eccezionale,da diversi anni, unche le farà probabilmente schizzare gli ascolti alle stelle. Foto da Instagram: @La sua travolgente simpatia, le sue gaffe e il suo modo unico di intervistare gli ospiti hanno fatto dila signora della. Tornata in Rai dopo una lunga assenza ha risollevato le sorti diIn, riportando il talk agli albori di un tempo. Anche per11 ottobre il cast ospiti dellanon manca di stupire. Ci sarà infatti Renzo Arbore, suo grande amore in passato, e Luca Argentero che sta per ...

justcallme_sug : +++ HO SBAGLIATO IL VIDEO mara_venier_ride.mp4 +++ Come facciamo a parlare degli ultimi vincitori morali del Novec… - unuomopop : Video di mara venier che ride senza riuscire a riprendersi please - andratuttobenee : ho immaginato la stessa cosa ma da mara venier - inarteziogio : @mircoboh Buongiorno Mara Venier - supplicolegambe : Bam Adebayo il nuovo Scottie Pippen? Ne parliamo alle 23 con Mara Venier, Gianluca Grignani, Samuel dei Subsonica e don Ciotti -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

La puntata di Domenica In dell’11 ottobre sarà ricca di colpi di scena e di super ospiti: una rosa di intrattenimenti di tutto rispetto per Mara Venier, che ormai da qualche se ...Come sappiamo però gli impegni televisivi di Carlo Conti non si esauriranno con questi due show, ma per lui ci sarà anche la serata finale dello Zecchino d’oro (con Mara Venier) e la ventilata ...