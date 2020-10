Malcom X : una storia a tinte fosche (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi nella rubrica “Esseri Unici” diamo uno sguardo alla società americana degli anni ’50 straziata da sentimenti razziali e sconvolta da rivolte interne. Ecco la storia di un protagonista che ha lasciato il segno, Malcom X. Malcom Little (Omaha 19 maggio 1925– N.Y. 21 febbraio 1965), è stato un attivista dei diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani. Malcom (X) nacque ad Omaha da Louise Norton ed Earl Little, leader de la “Universal Negro Improvement Associaton“, un associazione per i diritti degli Afroamericani. La famiglia Little dovette più volte trasferirsi perché perseguitata da gruppi di sostenitori della “Supremazia bianca“. Nel 1931 Earl Little morì, ufficialmente a causa di un incidente. Questa versione ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi nella rubrica “Esseri Unici” diamo uno sguardo alla società americana degli anni ’50 straziata da sentimenti razziali e sconvolta da rivolte interne. Ecco ladi un protagonista che ha lasciato il segno,X.Little (Omaha 19 maggio 1925– N.Y. 21 febbraio 1965), è stato un attivista dei diritti umani e leader nella lotta degli afroamericani.(X) nacque ad Omaha da Louise Norton ed Earl Little, leader de la “Universal Negro Improvement Associaton“, un associazione per i diritti degli Afroamericani. La famiglia Little dovette più volte trasferirsi perché perseguitata da gruppi di sostenitori della “Supremazia bianca“. Nel 1931 Earl Little morì, ufficialmente a causa di un incidente. Questa versione ...

Malcom X Leader per la difesa dei diritti degli afroamericani , venne ucciso da 21 colpi d'arma da fuoco, i mandanti ancora oggi sono ignoti ...

