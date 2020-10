Liliana Segre: «Potevo uccidere un nazista, ma io non ero come lui» (Di venerdì 9 ottobre 2020) La cittadella della pace di Rondine, vicino ad Arezzo, ha raccolto l’ultima testimonianza sull’olocausto di Liliana Segre. La senatrice a vita, che ha appena compiuto 90 anni, ha scelto il 9 ottobre come data per il suo ultimo intervento in pubblico, dopo la decisione di non tornare più su quel momento della sua vita nei suoi racconti e nelle sue testimonianze. In modo particolare, c’è stato un momento molto toccante: quello dell’aneddoto di Liliana Segre e nazista. Un incontro avvenuto dopo l’uscita dal campo di Auschwitz, in cui l’allora ragazza ha capito che tipo di donna sarebbe voluta essere in futuro. LEGGI ANCHE > La scorta alla Segre e i commenti: «Potrebbe starsene a casa» ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 9 ottobre 2020) La cittadella della pace di Rondine, vicino ad Arezzo, ha raccolto l’ultima testimonianza sull’olocausto di. La senatrice a vita, che ha appena compiuto 90 anni, ha scelto il 9 ottobredata per il suo ultimo intervento in pubblico, dopo la decisione di non tornare più su quel momento della sua vita nei suoi racconti e nelle sue testimonianze. In modo particolare, c’è stato un momento molto toccante: quello dell’aneddoto di. Un incontro avvenuto dopo l’uscita dal campo di Auschwitz, in cui l’allora ragazza ha capito che tipo di donna sarebbe voluta essere in futuro. LEGGI ANCHE > La scorta allae i commenti: «Potrebbe starsene a casa» ...

