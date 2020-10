Le liti tra Gemma e Tina a Uomini e Donne sono finte? Risponde la Cipollari (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questa volta parla Tina Cipollari e lo fa in una lunga intervista a cura di Francesco Canino per il Fatto Quotidiano Magazine. L’opinionista di Uomini e Donne è chiamata a Rispondere un grande enigma. Ogni giorno vedendo il programma i milioni di spettatori che seguono Uomini e Donne si chiedono se le liti che si consumano tra lei e Gemma Galgani siano vere o siano studiate a tavolino. L’ex vamp del programma di Canale 5 Risponde e racconta quello che pensa davvero della sua acerrima nemica. LE liti TRA Tina E Gemma sono INVENTATE? LA RISPOSTA DELLA Cipollari Alla domanda di Francesco Canino che le chiede se le ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Questa volta parlae lo fa in una lunga intervista a cura di Francesco Canino per il Fatto Quotidiano Magazine. L’opinionista diè chiamata are un grande enigma. Ogni giorno vedendo il programma i milioni di spettatori che seguonosi chiedono se leche si consumano tra lei eGalgani siano vere o siano studiate a tavolino. L’ex vamp del programma di Canale 5e racconta quello che pensa davvero della sua acerrima nemica. LETRAINVENTATE? LA RISPOSTA DELLAAlla domanda di Francesco Canino che le chiede se le ...

Pincopanco999 : RT @MarceVann: @Mdina1967 @ar_tes_ @ToniSonia DiMaio ha indicato l’alleanza con i dem come via da seguire, Fico ha parlato di Amministrativ… - TroianoMassimo1 : RT @MarceVann: @Mdina1967 @ar_tes_ @ToniSonia DiMaio ha indicato l’alleanza con i dem come via da seguire, Fico ha parlato di Amministrativ… - StellaGigia : RT @MarceVann: @Mdina1967 @ar_tes_ @ToniSonia DiMaio ha indicato l’alleanza con i dem come via da seguire, Fico ha parlato di Amministrativ… - BiwiMobu : RT @MarceVann: @Mdina1967 @ar_tes_ @ToniSonia DiMaio ha indicato l’alleanza con i dem come via da seguire, Fico ha parlato di Amministrativ… - Robertam_63 : RT @MarceVann: @Mdina1967 @ar_tes_ @ToniSonia DiMaio ha indicato l’alleanza con i dem come via da seguire, Fico ha parlato di Amministrativ… -

Ultime Notizie dalla rete : liti tra Genzano, caos al drive in della Rsa Covid: auto in coda per ore tra liti e malori Il Messaggero Le liti tra Gemma e Tina a Uomini e Donne sono finte? Risponde la Cipollari

Ogni giorno vedendo il programma i milioni di spettatori che seguono Uomini e Donne si chiedono se le liti che si consumano tra lei e Gemma Galgani siano vere o siano studiate a tavolino. L’ex vamp ...

“E’ falsa!”, Zorzi accende la miccia al GF Vip: lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando

“E’ falsa, ha ragione Antonella Elia!”, Tommaso Zorzi accende la miccia al Grande Fratello Vip: lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando.

Ogni giorno vedendo il programma i milioni di spettatori che seguono Uomini e Donne si chiedono se le liti che si consumano tra lei e Gemma Galgani siano vere o siano studiate a tavolino. L’ex vamp ...“E’ falsa, ha ragione Antonella Elia!”, Tommaso Zorzi accende la miccia al Grande Fratello Vip: lite tra Dayane Mello e Stefania Orlando.