La marcia dei No Mask che rischia di diventare un focolaio (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alla marcia dei No Mask che si terrà sabato a Roma ci sarà qualcuno che rispetterà l’obbligo di indossare la mascherina? Probabilmente no, ma allora i vigili che parteciperanno si automulteranno se non la indossano? La manifestazione diventerà l’origine di un focolaio? NE parla Sebastiano Messina su Repubblica: Con la minaccia – agitata da Enrico Montesano che oggi è per i no-Mask quello che ieri Grillo era per i no-Tav – di passare alla «disobbedienza civile». Magari già domani stesso, rifiutandosi tutti insieme di coprirsi la bocca e il naso con quella che paragonano a una museruola, ultimo strumento del Potere per «addomesticare e soggiogare» i cittadini che pensano con la propria testa e dunque hanno scoperto che il Covid ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Alladei Noche si terrà sabato a Roma ci sarà qualcuno che rispetterà l’obbligo di indossare la mascherina? Probabilmente no, ma allora i vigili che parteciperanno si automulteranno se non la indossano? La manifestazione diventerà l’origine di un? NE parla Sebastiano Messina su Repubblica: Con la minaccia – agitata da Enrico Montesano che oggi è per i no-quello che ieri Grillo era per i no-Tav – di passare alla «disobbedienza civile». Magari già domani stesso, rifiutandosi tutti insieme di coprirsi la bocca e il naso con quella che paragonano a una museruola, ultimo strumento del Potere per «addomesticare e soggiogare» i cittadini che pensano con la propria testa e dunque hanno scoperto che il Covid ...

