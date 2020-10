La cena di Carfagna e Toti alza la tensione in FI | la strategia spiegata davanti a un tiramisù

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli “invitati” alladicircondano un tavolo a “U”, necessario per garantire il distanziamento anti Covid. Sono al ristorante dell’Hotel Valadier in via della Fontanella, a due passi da piazza del Popolo.hanno un piatto di fusilli, qualche fetta di tagliata e tiramisù finale, I due “padroni di casa” delineano i contorni del loro progetto politico, destinato, di fatto, a coprire a sinistra la Lega di Matteo Salvini. Ladi: la “gamba moderata” Niente scissioni, per carità. «La riflessione politica che abbiamo iniziato tra di noi non è in contrapposizione con Forza Italia. Siamo solo preoccupati del futuro dei moderati italiani», ...