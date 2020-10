Italia U21, altri due calciatori e un membro dello staff positivi al Covid-19 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La FIGC ha comunicato che altri tre membri dell’Under 21 sono positivi al Covid-19: due calciatori e un elemento dello staff Dopo le positività di Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi, la FIGC ha comunicato che altri due calciatori e un membro dello staff hanno contratto il Covid-19. «Due calciatori e un membro dello staff della Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultati positivi al Covid-19, dopo il tampone ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 9 ottobre 2020) La FIGC ha comunicato chetre membri dell’Under 21 sonoal-19: duee un elementoDopo letà di Alessandro Bastoni e Marco Carnesecchi, la FIGC ha comunicato cheduee unhanno contratto il-19. «Duee undella Nazionale Under 21, attualmente a Reykjavik in vista del match di qualificazione ai Campionati Europei di categoria previsto oggi con l’Islanda, sono risultatial-19, dopo il tampone ...

Alex_Piace : RT @BombeDiVlad: ???? Tre positivi nella nazionale Under 21 ?? Uno di loro è sintomatico #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - BombeDiVlad : ???? Tre positivi nella nazionale Under 21 ?? Uno di loro è sintomatico #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - DavideLusinga : Altri 2 giocatori dell'#Italia U21 positivi al Covid-19. Che grande idea quella di far giocare le Nazionali ?? - ItaSportPress : Italia U21, tre nuovi positivi al coronavirus: due sono calciatori - - junews24com : Italia U21, tre positivi al Coronavirus: il comunicato della FIGC - -