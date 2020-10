Inter, Eriksen stuzzica Conte: “Non ho intenzione di passare l’autunno in panchina” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christian Eriksen rischia di diventare un vero e proprio caso all'Inter.Il fantasista danese è arrivato in nerazzurro con tante speranze dopo le ultime stagioni vissute ad alti livelli con la maglia del Tottenham. Il classe '92 che è anche andato in rete con la propria Danimarca proprio nella serata di giovedì, vorrebbe capire meglio cosa accadrà nel proprio futuro. Le parole dal ritiro della propria Nazionale rilasciate a Tipsbladet."Non mi siederò in panchina tutto l’autunno, almeno non è mia intenzione e spero che non lo sia anche in quelle del club o dell’allenatore. Ci sarà un gran numero di partite in poco tempo, ora ci sono anche tre gare della Nazionale. La Champions League riprende a breve, c’è tanto da giocare, sono certo che probabilmente avrò i ... Leggi su mediagol (Di venerdì 9 ottobre 2020) Christianrischia di diventare un vero e proprio caso all'.Il fantasista danese è arrivato in nerazzurro con tante speranze dopo le ultime stagioni vissute ad alti livelli con la maglia del Tottenham. Il classe '92 che è anche andato in rete con la propria Danimarca proprio nella serata di giovedì, vorrebbe capire meglio cosa accadrà nel proprio futuro. Le parole dal ritiro della propria Nazionale rilasciate a Tipsbladet."Non mi siederò in panchina tutto l’autunno, almeno non è miae spero che non lo sia anche in quelle del club o dell’allenatore. Ci sarà un gran numero di partite in poco tempo, ora ci sono anche tre gare della Nazionale. La Champions League riprende a breve, c’è tanto da giocare, sono certo che probabilmente avrò i ...

