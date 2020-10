Il Covid ha reso i single più soli ed è orrendo

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Ma con chi uscivo prima del lockdown? Me lo chiedevo stamattina pensando al mio weekend desolatamente privo di qualsiasi programma, che segue una settimana in cui ho messo piede fuori di casa una volta. Non per mancanza di voglia ma per mancanza di materiale umano. Detto in soldoni, non ho amici.