Gp Francia, Jack Miller il più veloce nelle seconde libere (Di sabato 10 ottobre 2020) Jack Miller fa segnare il giro piu' veloce al termine delle prove libere 2 del Gran Premio della Francia di MotoGP. Il pilota australiano della Pramac, sul tracciato di Le Mans, ferma il cronometro sul tempo di 1'34"133 tenendo dietro Maverick Vinales e Takaaki Nakagami. Quinto crono per Valentino Rossi dietro a Johann Zarco. Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo al momento restano fuori dalla Q2 virtuale. Dopo le complicate FP1 mattutine, i piloti hanno girato sull'asciutto grazie al miglioramento delle condizioni di pista. Appuntamento con la classe regina fissato per domani alle ore 9.55 con le terze prove libere che risulteranno decisive per gli accessi in Q2."In queste condizioni è difficile, era molto bagnato questa mattina. Tuttavia la giornata è stata positiva per ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 10 ottobre 2020)fa segnare il giro piu'al termine delle prove2 del Gran Premio delladi MotoGP. Il pilota australiano della Pramac, sul tracciato di Le Mans, ferma il cronometro sul tempo di 1'34"133 tenendo dietro Maverick Vinales e Takaaki Nakagami. Quinto crono per Valentino Rossi dietro a Johann Zarco. Andrea Dovizioso e Fabio Quartararo al momento restano fuori dalla Q2 virtuale. Dopo le complicate FP1 mattutine, i piloti hanno girato sull'asciutto grazie al miglioramento delle condizioni di pista. Appuntamento con la classe regina fissato per domani alle ore 9.55 con le terze proveche risulteranno decisive per gli accessi in Q2."In queste condizioni è difficile, era molto bagnato questa mattina. Tuttavia la giornata è stata positiva per ...

infoitsport : MotoGP, cronaca FP2 GP Francia 2020: vola la Ducati di Jack Miller. Valentino Rossi è 12° - fainformazione : MotoGP, Jack Miller il più veloce nelle prove del GP di Francia di MotoGP Risultato interlocutorio quello delle li… - fainfosport : MotoGP, Jack Miller il più veloce nelle prove del GP di Francia di MotoGP Risultato interlocutorio quello delle li… - infoitsport : MotoGP 2020. GP di Francia: Jack Miller il più veloce nelle FP2 di Le Mans - J__Jack : Piccolo appunto: in Francia il PSG non ha potuto schierare Florenzi per il recupero della prima giornata, ma stiamo parlando della Ligue 1 -