Gerry Scotti: prima nipotina in arrivo per il conduttore tv (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gerry Scotti diventerà nonno per la prima volta: l’annuncio andrà in onda domani nel corso della trasmissione Verissimo su Canale 5 Gerry Scotti diventerà nonno di una bambina: ad annunciarlo è lo stesso conduttore, che domani sarà ospite di Verissimo, il rotocalco pre-festivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella medesima occasione, Scotti ha raccontato come suo figlio Edoardo gli ha dato la lieta notizia: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino” e, poi, felice azzarda: “Sono figlio unico e ho avuto un solo figlio. Adesso vorrei tanti nipoti: almeno altri due, ma naturalmente deve essere d’accordo anche la moglie di ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020)diventerà nonno per lavolta: l’annuncio andrà in onda domani nel corso della trasmissione Verissimo su Canale 5diventerà nonno di una bambina: ad annunciarlo è lo stesso, che domani sarà ospite di Verissimo, il rotocalco pre-festivo di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Nella medesima occasione,ha raccontato come suo figlio Edoardo gli ha dato la lieta notizia: “Ci siamo trovati ai giardini a Milano e lui mi è venuto incontro con uno strano pacchettino” e, poi, felice azzarda: “Sono figlio unico e ho avuto un solo figlio. Adesso vorrei tanti nipoti: almeno altri due, ma naturalmente deve essere d’accordo anche la moglie di ...

