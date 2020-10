Gabrielli ai no-mask | Mascherina in piazza o sciogliamo la manifestazione

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sabato a Roma sono previste una serie di manifestazioni di negazionisti del Covid-19. Alle 14, inBocca della Verità, si raduneranno coloro che protestano contro la “dittatura sanitaria” imposta dal governo, mentre aSan Giovanni si terrà la “Marcia della Liberazione”. Sono attese circa 3 mila “no-”, ma la Questura di Roma ha fatto una “prescrizione” ai promotori a indossare la. ll capo della Polizia, Franco, ha poi specificato in una nota come tutte le manifestazioni pubbliche devono svolgersi soltanto in “forma statica” e solo a condizione che vengano rispettate tutte le regole previste dalla normativa anti Covid, vale a dire garantendo il distanziamento sociale e l’uso della ...