Fridays for future, sciopero in tutta Italia: “Usare il Recovery fund per decarbonizzare il Paese. Non c’è più tempo” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tornano i Fridays For future: da Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli è in corso lo sciopero in 100 piazze degli attivisti di tagliare le nostre emissioni di CO2 del 12% all’anno, così da arrivare a un quasi ‘zero’ al 2030. “Rimangono 10 anni per dire basta ad un sistema di sviluppo tossico ed inquinante, dopodiché il mondo non si potrà più salvare”, hanno dichiarato Alessandro Personè dell’Unione degli Studenti e Camilla Guarino di Link coordinamento universitario. “Siamo in crisi economica, sanitaria e ambientale e vogliamo che il piano di rilancio del Paese dia risposte immediate a tutto questo. All’Italia arriveranno 209 miliardi di euro del Recovery fund, ma ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Tornano iFor: da Milano, Torino, Genova, Roma e Napoli è in corso loin 100 piazze degli attivisti di tagliare le nostre emissioni di CO2 del 12% all’anno, così da arrivare a un quasi ‘zero’ al 2030. “Rimangono 10 anni per dire basta ad un sistema di sviluppo tossico ed inquinante, dopodiché il mondo non si potrà più salvare”, hanno dichiarato Alessandro Personè dell’Unione degli Studenti e Camilla Guarino di Link coordinamento universitario. “Siamo in crisi economica, sanitaria e ambientale e vogliamo che il piano di rilancio deldia risposte immediate a tutto questo. All’arriveranno 209 miliardi di euro del, ma ...

AzzolinaLucia : In occasione del Fridays For Future che si svolgerà domani, ho chiesto agli Istituti scolastici di dedicare, nel co… - borghi_claudio : Ambizioso... I Fridays for future pretendono un Recovery Plan ambizioso - HuffPostItalia : Tornano i Fridays For Future, le piazze di Milano e Roma (VIDEO) - clikservernet : Fridays for future, sciopero in tutta Italia: “Usare il Recovery fund per decarbonizzare il Paese. Non c’è più temp… - Noovyis : (Fridays for future, sciopero in tutta Italia: “Usare il Recovery fund per decarbonizzare il Paese. Non c’è più tem… -