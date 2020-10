Dybala messo ko da un problema gastrointestinale

Leggi su zon

(Di venerdì 9 ottobre 2020), talento argentino in forza alla Juventus, è statoko da unpoco prima del match Argentina-Ecuador, calciatore argentino che milita nella Juventus F.C., è stato costretto a rinunciare al match tra Argentina ed Ecuador a causa di un. A spiegare il motivo dell’assenza di, che non sedeva nemmeno in panchina, è stato un comunicato della nazionale argentina. Tanta amarezza, dunque, per La Joya, come amano chiamarlo tifosi, telecronisti e opinionisti. Solo da poco, infatti,aveva recuperato la condizione fisica per poter scendere in campo dopo l’infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione. L’Argentina ...