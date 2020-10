Docenti Covid, nessun licenziamento in caso di lockdown: ecco le novità (Di venerdì 9 ottobre 2020) I Docenti Covid non verranno più licenziati in caso di un nuovo lockdown. A stabilirlo l’emendamento De Petris che ha avuto il via libera in Senato durante l’approvazione del Decreto Agosto.Con il passaggio alla Camera il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è rimasto inviariato. Agli sgoccioli il voto finale, lunedì 12 ottobre dalle 12, per la conversione in legge nei tempi previsti.Vediamo quali sono le novità per i precari chiamati in servizio con questa tipologia di contratto. Ultime news sui Concorsi Scuola Docenti Covid: contratto L’organico Covid, chiamato anche organico di emergenza, è stato introdotto dal Decreto Rilancio, convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17 luglio ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Inon verranno più licenziati indi un nuovo. A stabilirlo l’emendamento De Petris che ha avuto il via libera in Senato durante l’approvazione del Decreto Agosto.Con il passaggio alla Camera il testo del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 è rimasto inviariato. Agli sgoccioli il voto finale, lunedì 12 ottobre dalle 12, per la conversione in legge nei tempi previsti.Vediamo quali sono le novità per i precari chiamati in servizio con questa tipologia di contratto. Ultime news sui Concorsi Scuola: contratto L’organico, chiamato anche organico di emergenza, è stato introdotto dal Decreto Rilancio, convertito con modificazioni nella legge n.77 del 17 luglio ...

