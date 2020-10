Coronavirus, Boccia: 'Chiusura regioni? Non si può escludere nulla' (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le limitazioni di spostamento tra le regioni non possono essere escluse , non si pu escludere nulla in questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi". Lo ha detto il ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 9 ottobre 2020) Le limitazioni di spostamento tra lenon possono essere escluse , non si puin questo momento. Dobbiamo difendere il lavoro e la salute a tutti i costi". Lo ha detto il ...

TgLa7 : #Coronavirus: #Boccia, 'non si possono escludere limitazioni gli spostamenti tra le #Regioni. Al momento non si può escludere nulla' - fattoquotidiano : Coronavirus, Ricciardi: ‘Dicembre? Rischio di 16mila casi al giorno. Quarantena passi a 10 giorni’. Boccia: ‘Pronti… - yoygiada : RT @Adri19510: MA PER GLI SBARCHI DI PARASSITI I PORTI SONO APERTI????? Coronavirus, Francesco Boccia: 'Non si può escludere lo stop alla… - dorina08076812 : RT @Adri19510: MA PER GLI SBARCHI DI PARASSITI I PORTI SONO APERTI????? Coronavirus, Francesco Boccia: 'Non si può escludere lo stop alla… - Mario84583849 : RT @Adri19510: MA PER GLI SBARCHI DI PARASSITI I PORTI SONO APERTI????? Coronavirus, Francesco Boccia: 'Non si può escludere lo stop alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Boccia Coronavirus, Boccia: chiusura Regioni? Non si può escludere nulla TGCOM Coronavirus, la chiusura tra regioni non è esclusa

Coronavirus, chiusura regioni e zone rosse. Le intenzioni di governo e regioni per il nuovo Dpcm del 15 ottobre. Coronavirus chiusura regioni? Ne hanno parlato il Ministro degli Affari Regionali Franc ...

New COVID lockdown not in pipeline says Boccia

ROME, OCT 9 - Regional Affairs Minister Francesco Boccia said Friday that the government is not considering new lockdown measures after the sharp increase in new COVID-19 cases registered in Italy in ...

Coronavirus, chiusura regioni e zone rosse. Le intenzioni di governo e regioni per il nuovo Dpcm del 15 ottobre. Coronavirus chiusura regioni? Ne hanno parlato il Ministro degli Affari Regionali Franc ...ROME, OCT 9 - Regional Affairs Minister Francesco Boccia said Friday that the government is not considering new lockdown measures after the sharp increase in new COVID-19 cases registered in Italy in ...