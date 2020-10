Chi vive da sola in realtà è meno sola. Ecco perché (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nell’immaginario comune di tutti, sopratutto in quello di una mamma, quando una figlia va a vivere da sola, sceglie un destino fatto di serate in solitaria tra cibo spazzatura, digiuno e occhi fissi al soffitto. Perché la solitudine fa paura, e questa è una verità che riguarda più la società intera che la singola persona. Una reputazione ormai, tremenda, che scatena nella nostra mente la convinzione che, chi sceglie di vivere da sola (o resta in questa condizione dopo la fine di una relazione), è destinata a sentirsi perennemente triste e sconsolata. Chiaro che, chi pensa questo, non sa che la solitudine fa brillare! In questo scenario piuttosto attuale, si collocano degli studi molto interessanti, che ... Leggi su dilei (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nell’immaginario comune di tutti, sopratutto in quello di una mamma, quando una figlia va are da, sceglie un destino fatto di serate in solitaria tra cibo spazzatura, digiuno e occhi fissi al soffitto. Perché la solitudine fa paura, e questa è una verità che riguarda più la società intera che la singola persona. Una reputazione ormai, tremenda, che scatena nella nostra mente la convinzione che, chi sceglie dire da(o resta in questa condizione dopo la fine di una relazione), è destinata a sentirsi perennemente triste e sconta. Chiaro che, chi pensa questo, non sa che la solitudine fa brillare! In questo scenario piuttosto attuale, si collocano degli studi molto interessanti, che ...

matteosalvinimi : #Salvini: ritengo che in un momento come questo ogni casa popolare libera e ogni lavoro disponibile vadano dati con… - nicolettagiust1 : RT @Pazq63: @GuidoCrosetto Ma sentiamo un’italiana che vive e lavora in Cina e che ha già risposto a chi avanzava più o meno gli stessi dub… - direttoraimy : @taccimia @axxocean Infatti tra lui e Signorini c'è stato uno scambio di battute 'se ci fosse qualche altro gay' c… - pizzo_peppe : @LegaSalvini ho visto la trasmissione dritto e rovescio, e c'è chi vive nei palazzi delle case popolari al 5° piano… - Pazq63 : @GuidoCrosetto Ma sentiamo un’italiana che vive e lavora in Cina e che ha già risposto a chi avanzava più o meno gl… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi vive Conte: «Mascherine obbligatorie ma non per chi vive isolato» Il Messaggero Barboni, buddisti e Caritas: la festa nazionale di Taiwan nel segno della ‘Fratelli tutti’

Sacchi a pelo per chi vive in strada; scatolette di tonno e coperte ecologiche alla Caritas di Roma da parte della Fondazione buddista Tzu Chi. Ambasciatore Lee: “Mettere in pratica l’incoraggiamento ...

Alessandra Rich: tutto sulla stilista italiana che ha conquistato le star

Vi sveliamo chi è e dove vive, e chi ha scelto di indossare un suo abito per nozze… da sogno! Chi è Alessandra Rich e dove vive? Alessandra Rich, originaria di Treviso, vive da anni a Londra ed è una ...

Sacchi a pelo per chi vive in strada; scatolette di tonno e coperte ecologiche alla Caritas di Roma da parte della Fondazione buddista Tzu Chi. Ambasciatore Lee: “Mettere in pratica l’incoraggiamento ...Vi sveliamo chi è e dove vive, e chi ha scelto di indossare un suo abito per nozze… da sogno! Chi è Alessandra Rich e dove vive? Alessandra Rich, originaria di Treviso, vive da anni a Londra ed è una ...