“Chi è il cantante beccato così alla stazione?” | la bomba è lanciata e sul web circolano i primi indizi FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Sul web non si parla di altro. Alberto Dandolo su Dagospia nelle ultime ore ha lanciato un vera e propria. Infatti, sul noto portale di cronaca rosa è apparsa unadi due uomini che si baciano di cui uno ha il volto pixellato, accompagnata ddidascalia:”Chi è questocosìstazione? .. L’artista è noto per il suo successo con le donne, ed è considerato da sempre un sex symbol“. Il web è impazzito e sta cercando di trovare una risposta al quesito. Ebbene, alcuni sembrano aver trovato una possibile soluzione all’intrigo. Svelata l’identità delmisterioso? Tutti gliportano a ‘lui’ Non appena la ...